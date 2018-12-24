«Сегодня я настоящая ватница»: Марии Захаровой — 43 года

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова славится острыми высказываниями в адрес европейских и американских политиков.
Как поговаривают многие коллеги российского дипломата, с её приходом на пост директора Департамента информации и печати Министерство иностранных дел России «заговорило на другом языке». А сама Мария подчёркивает, что ведомство «идёт в ногу со временем», отвечая на многие выпады западных политиков.
Она отметилась и на поэтическом поприще — Мария пишет стихи, а многие её произведения не раз становились основой для песен российских певцов. Патриотизма в её творениях не занимать!
Совершенно разная Мария Захарова — в фотоподборке News.ru