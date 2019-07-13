Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу сайта «Миротворец». Такое решение было принято на фоне истории с телемостом между Россией и Украиной.
Ведущего обвиняют в том, что он принял сознательное участие «в информационно-пропагандистской провокации России», сообщает «Страна.ua».
Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».
Телемост состоялся 12 июля. Вместе с Малаховым его вела Мария Ситтель. Российские участники пришли в студию канала «Россия 1», а жители Украины общались с Москвой через Skype. Программу с украинской стороны должен был организовывать телеканал NewsOne, но редакция в итоге отказалась от этого из-за угроз журналистам, писал News.ru.