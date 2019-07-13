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Российское правительство одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года ежемесячных выплат малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребёнка. Деньги на малышей от полутора до трёх лет теперь будут начислять в размере прожиточного минимума ребёнка в субъекте Федерации.

Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 720994-7 и направить их в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении на сайте кабинета министров. Ранее...