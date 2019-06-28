https://static.news.ru/photo/b570f7dc-9b24-11e9-a3be-fa163e074e61_1024.jpg Президент Франции Эмманюэль Макрон Фото: Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон принял приглашение главы РФ Владимира Путина посетить торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в России в 2020 году. Об этом он сообщил репортёрам Первого канала на саммите G20 в Осаке.

Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там, — цитирует Макрона « Интерфакс ».

Он отметил, что это важно, поскольку «мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся».

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном на саммите «двадцатки» в японской Осаке 28 июня. Стороны договорились продолжать контакты на высшем уровне. В ходе переговоров Путин пригласил Макрона на празднование 75-летия Победы в РФ, а французский президент, в свою очередь, предложил российскому лидеру приехать на Парижский форум мира.