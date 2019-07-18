https://static.news.ru/photo/137ed738-a960-11e9-b6c1-fa163e074e61_1024.jpg Президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин Фото: Maya Vidon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение российского коллеги Владимира Путина приехать в Москву 9 мая на мероприятия в честь 75-летия Победы.

Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, — сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля.

О согласии французского лидера стало известно после телефонного разговора с президентом России 18 июля.

Как писал News.ru, ранее на празднование юбилея Победы Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа, федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и китайского лидера Си Цзиньпина.

В российском МИДе рассказали, что Трамп воспринял предложение с энтузиазмом, однако официальный ответ из Вашингтона пока не получен.