Магадан, конечно, в определённом смысле не Венеция, но сейчас появился орнитологический нюанс, которые сблизил два этих города. Дело в том, что в Магадане, как и на улицах «жемчужины» Италии, решили запретить подкармливать голубей. Инициативу взяла на себя магаданская мэрия, которая разместила по городу таблички с запретом кормления «птицы мира». А заодно письменно чиновники пригрозили штрафом в пять тысяч рублей за такой проступок. Даже для Магадана с его надбавками это немаленькая сумма.

Но не тут-то было. На защиту пернатых, а вернее, против самоуправства мэрии решительно выступила местная прокуратура, которая потребовала таблички убрать, а незаконный, по мнению прокуроров, штраф отменить. Делать нечего. Предписание было городскими чиновниками выполнено. Но, судя по всему, от своего намерения запретить организовывать общественные столовые для птичек божьих (помните, кто принес благую весть Ною?) мэрия не отказалась.

Теперь чиновники будут напирать на идею, что мера эта вынужденная и главное — не против собственно голубок. Отнюдь. Речь идёт о том, чтобы запретить мусорить в центре города, нарушая таким образом общественный порядок. Ведь когда разбрасывают килограммы пшена или иной кормовой крупы, настаивают отцы города, происходит засорение городского ландшафта. Нарушается общественный порядок. И вот против таких вопиющих нарушений, инструментами которых остаются прожорливые голуби, мэрия и будет продолжать отстаивать свои запреты и весомые штрафы.

Владимир Сергеев/РИА Новости

Конечно, голубь птица непростая. Недаром Пабло Пикассо неоднократно пеняли за то, что он очень неудачную птичку выбрал для того, чтобы графически изобразить символ борьбы за мир. Мол, голуби — наоборот птицы крайне агрессивные, сварливые, неуживчивые. И явно голубиным характером, вопреки некоторым убеждениям, не отличаются.

К тому же они постоянно — от Венеции до Санкт-Петербурга — наносят ущерб памятникам архитектуры, портят дорогую бронзу статуй. Наконец, просто покрывают площади городов «ковром» своих экскрементов. Словом, если кого и можно назвать врагами мегаполисов, так это как раз голуби, столь нежно иногда опекаемые нашими гражданами. Но в Магадане с таким порядком вещей намерены не мириться и впредь. Причем среди аргументов, которыми мэрия старается сейчас переубедить прокуратуру, видимо, есть и такие, как разносимые этими мирными птичками болезни, включая орнитоз. Да и плодятся сытые голубки сверх всякой меры. Это приводит к повышению в их стаях числа слабых и больных особей.

Такой вот разлад внесли голуби в ряды магаданских элит. Не исключаю, что сейчас за перипетиями поединка мэрия — прокуратура внимательно следят и в других сибирских и дальневосточных городах. Поскольку такой пример может стать вполне заразительным. В положительном смысле.