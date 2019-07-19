https://static.news.ru/photo/54d9cc6c-6c6e-11e9-acd4-fa163e074e61_1024.jpg Николас Мадуро Фото: Avn/Xinhua/Global Look Press

Встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова состоялась в Каракасе. По словам российского дипломата, обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества и торговли.

Москва готова продолжать поддерживать правительство Венесуэлы во главе с Мадуро, заявил Рябков журналистам по итогам переговоров, сообщает ТАСС .

Мы старались с нашей стороны подчеркнуть, что стратегическое партнёрство между Россией и Венесуэлой непоколебимо, — сказал замглавы МИД РФ.

Он добавил, что обсуждались идеи по расширению присутствия российских компаний в Венесуэле. Речь шла о различных областях: машиностроение, фармацевтика, углеводороды.

Мадуро в своём Twitter назвал встречу с российским дипломатом позитивной.

Positiva reunión de trabajo con Sergei Ryabkov, Viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. Conversamos sobre la importancia de impulsar las relaciones de cooperación e intercambio, en todos los campos, para promover el desarrollo de nuestros pueblos. pic.twitter.com/rBRtP5TAP3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 21 июля 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал введение новых санкций против Венесуэлы. В своём микроблоге Болтон написал, что США не успокоятся, пока «деспотичный» Мадуро не уйдёт и коррупционеры не прекратят злоупотребления.