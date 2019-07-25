https://static.news.ru/photo/a27556ce-af32-11e9-9aa9-fa163e074e61_1024.jpg Любовь Соболь Фото: soboll.ru/facebook.com

Полицейские задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь у здания Мосгоризбиркома, где она протестовала против отказа в регистрации на выборы.

Адвокат задержанной Иван Сустин сообщил, что Соболь доставили в ОМВД по Тверскому району Москвы.

Причину задержания мне не сообщили, более того, меня пока даже не пускают в отделение полиции, — цитирует защитника ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Соболь вновь отказано в регистрации в качестве кандидата на пост депутата Мосгордумы. В ответ на это политик потребовала встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой. Кроме того, она заявила, что будет продолжать голодовку.