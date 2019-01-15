Лужков призвал отдать Японии два острова

Российские власти должны передать Японии «два маленьких острова» Хабомаи и Шикотан, чтобы заключить мирный договор, заявил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. При этом Итуруп и Кунашир, по его словам, остаются за Россией.
«Это основание, на котором должны двигаться японцы и наши, если мы подтверждаем договорённости на межгосударственном уровне, достигнутые в те времена», — сказал экс-градоначальник в интервью EADaily.
Он отметил, что изначально бывший президент России Борис Ельцин пообещал отдать Стране восходящего солнца все четыре острова, однако «дипломатическими усилиями эту систему удалось поменять» и «обратить многие обстоятельства» на свою сторону.
Как писал News.ru ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно провели переговоры в Москве. Основная тема дискуссий была прежней — заключение между государствами мирного договора. По итогам российский дипломат заключил, что для продвижения в этом вопросе Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объёме.