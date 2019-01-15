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Лужков призвал отдать Японии два острова

Юрий Лужков Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Юрий Лужков

политика [ версия для печати ]

Российские власти должны передать Японии «два маленьких острова» Хабомаи и Шикотан, чтобы заключить мирный договор, заявил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. При этом Итуруп и Кунашир, по его словам, остаются за Россией.

«Это основание, на котором должны двигаться японцы и наши, если мы подтверждаем договорённости на межгосударственном уровне, достигнутые в те времена», — сказал экс-градоначальник в интервью EADaily.

Он отметил, что изначально бывший президент России Борис Ельцин пообещал отдать Стране восходящего солнца все четыре острова, однако «дипломатическими усилиями эту систему удалось поменять» и «обратить многие обстоятельства» на свою сторону.

Как писал News.ru ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно провели переговоры в Москве. Основная тема дискуссий была прежней — заключение между государствами мирного договора. По итогам российский дипломат заключил, что для продвижения в этом вопросе Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объёме.


#ЯПОНИЯ #Лужков
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