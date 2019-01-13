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Лужков опроверг намерение баллотироваться в Мосгордуму

Юрий Лужков Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юрий Лужков

политика [ версия для печати ]

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков опроверг, распространяемую в Сети информацию о том, что он якобы собирается баллотироваться в столичную думу.

«Я об этом слышу впервые от вас», — сказал журналистам радиостанции «Говорит Москва».

12 января несколько Telegram-каналов, пишущих о политике, сообщили о планах Лужкова стать депутатом, а потом и возглавить Мосгордуму. По данным их источников, экс-мэр столицы ведёт консультации с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Ранее News.ru писал о том, что Юрий Лужков отрёкся от обвинений в том, что в ЧП в Тушинском тоннеле, где из-за провала грунта затопило проезжую часть, виновата его команда.


#москва #Мосгордума #Лужков
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