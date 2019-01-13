Лужков опроверг намерение баллотироваться в Мосгордуму

https://news.ru/storage/news/6d35d57890ba5c89b88ec4e8fc307f23/28a9e6ed-0175-4ce5-b9c2-8f0b7004b492_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков опроверг, распространяемую в Сети информацию о том, что он якобы собирается баллотироваться в столичную думу.

«Я об этом слышу впервые от вас», — сказал журналистам радиостанции «Говорит Москва».

12 января несколько Telegram-каналов, пишущих о политике, сообщили о планах Лужкова стать депутатом, а потом и возглавить Мосгордуму. По данным их источников, экс-мэр столицы ведёт консультации с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Ранее News.ru писал о том, что Юрий Лужков отрёкся от обвинений в том, что в ЧП в Тушинском тоннеле, где из-за провала грунта затопило проезжую часть, виновата его команда.