Лужков опроверг намерение баллотироваться в Мосгордуму

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков опроверг, распространяемую в Сети информацию о том, что он якобы собирается баллотироваться в столичную думу.
«Я об этом слышу впервые от вас», — сказал журналистам радиостанции «Говорит Москва».
12 января несколько Telegram-каналов, пишущих о политике, сообщили о планах Лужкова стать депутатом, а потом и возглавить Мосгордуму. По данным их источников, экс-мэр столицы ведёт консультации с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
Ранее News.ru писал о том, что Юрий Лужков отрёкся от обвинений в том, что в ЧП в Тушинском тоннеле, где из-за провала грунта затопило проезжую часть, виновата его команда.