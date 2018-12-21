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Лукашевич раскритиковал позицию ЕС по армии Косово

Vedat Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Невнятная позиция Евросоюза по армии Косово вызывает разочарование, а бездействие ОБСЕ на эту провокацию удивляет, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, очевидно, что в Брюсселе готовы продолжать «закрывать глаза» на нарушения косовским правительством международного права и договорённостей с Сербией.

Он отметил, что данный шаг полностью дискредитирует посреднические усилия ЕС, на котором лежит ответственность как и за тупиковую ситуация в вопросе стабилизации отношений Белграда и Приштины, так и за последствия милитаризации Косово.

«Удивлены, что и ОБСЕ не сочла нужным отреагировать на провокационный шаг приштинских властей. В очередной раз верх взяло стремление заретушировать вызывающее пренебрежение Косово и её западными покровителями международным правом», — сказал постпред.

Лукашевич подчеркнул, что такая линия поведения не прибавит авторитета Организации, передаёт РИА Новости.

Депутаты парламента самопровозглашённой республики Косово одобрили ряд законопроектов о трансформации легковооружённых СБК в полноценную армию. Силы Приштины могут составить пять тысяч действующих военнослужащих и три тысячи резервистов.

Ранее News.ru писал о том, что в МИД РФ заявили, что создание косовской «армии» может повторить вооружённый конфликт в регионе. По мнению ведомства, это является нарушением резолюции СБ ООН и направлено на обострение обстановки на Балканах.


#БЕЛГРАД #ОБСЕ #евросоюз #косово #Приштина #Лукашевич
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