Лукашенко заявил о значимости отношений Москвы и Минска

https://news.ru/storage/news/689a742b76c22676f263bb41595927bb/cc5c84e3-380f-4588-9d25-cf7316947e81_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии заявил о том, что отношения между Россией и Белоруссией по всем направлениям имеют большую значимость для обеих стран.

«Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Белоруссии, но также и для России», — сообщила пресс-служба белорусского лидера.

По его словам, отношения имеют системную и плановую основу, информирует New Inform.

Как ранее писал News.ru, администрация президента Белоруссии подтвердила предстоящий визит Александра Лукашенко в Москву. В российской столице намечены его переговоры с Владимиром Путиным.