USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,260 $   Brent53.97 $ Bitcoin4,237.54 $
МОСКВА-8°C14:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Лукашенко заявил о значимости отношений Москвы и Минска

Kremlin Pool/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Президент Белоруссии заявил о том, что отношения между Россией и Белоруссией по всем направлениям имеют большую значимость для обеих стран.

«Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Белоруссии, но также и для России», — сообщила пресс-служба белорусского лидера.

По его словам, отношения имеют системную и плановую основу, информирует New Inform.

Как ранее писал News.ru, администрация президента Белоруссии подтвердила предстоящий визит Александра Лукашенко в Москву. В российской столице намечены его переговоры с Владимиром Путиным.


самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
политика 11:58, 22 декабря 2018
Белоруссия подтвердила визит Лукашенко в Россию
политика 08:24, 21 декабря 2018
Лукашевич раскритиковал позицию ЕС по армии Косово
в мире 19:51, 16 декабря 2018
Минск опроверг сообщения о закрытом совещании Лукашенко
Лента новостей
спорт 14:01
Мутко остался без Универсиады
спорт 13:55
Тарасова призвала «оставить надежду» Медведевой
общество 13:45
Телеаудитория пресс-конференции Путина уменьшилась
спорт 13:41
Тарасова назвала правила фигурного катания «идиотскими»
общество 13:40
Сугробы в Москве за сутки вырастут на пять миллиметров
экономика 13:39
Мантуров: низкокачественного топлива стало меньше
спорт 13:38
Тарасова: прекратите ажиотаж вокруг Загитовой и Медведевой
в мире 13:35
Спецслужбы Каталонии ищут рождественского террориста
экономика 13:30
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
общество 13:30
Google отказался обжаловать штраф Роскомнадзора
в мире 13:26
Россияне продолжают летать в Индонезию
спорт 13:25
Зидана опять посватали в «Манчестер Юнайтед»
экономика 13:18
Матвиенко выступила против налогов на IT-сферу
новый год 13:16
Россиян просят аккуратно обращаться с петардами
спорт 13:12
В результате Медведевой на ЧР углядели заслугу Тутберидзе
Другие новости
политика 12:48
Матвиенко: РФ зеркально ответит британским СМИ
политика 12:47
Путин выступит с посланием ФС в первом квартале 2019 года
политика 12:36
Лавров скептически отнёсся к «уходу» США из Сирии
политика 12:31
Кремль посоветовал губернаторам работать с соцсетями
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top