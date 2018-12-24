Лукашенко заявил о значимости отношений Москвы и Минска

Президент Белоруссии заявил о том, что отношения между Россией и Белоруссией по всем направлениям имеют большую значимость для обеих стран.
«Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Белоруссии, но также и для России», — сообщила пресс-служба белорусского лидера.
По его словам, отношения имеют системную и плановую основу, информирует New Inform.
Как ранее писал News.ru, администрация президента Белоруссии подтвердила предстоящий визит Александра Лукашенко в Москву. В российской столице намечены его переговоры с Владимиром Путиным.