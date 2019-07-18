https://static.news.ru/photo/03cd79f0-a962-11e9-9d10-fa163e074e61_1024.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Принципиальное соглашение по решению важных аспектов, связанных с интеграцией России и Белоруссии в рамках Союзного государства, достигнуто. Такое заявление на Форуме регионов двух стран сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, он и его российский коллега Владимир Путин «не отдыхали, а напряжённо работали над этими вопросами».

Есть целый ряд конкретных существенных вопросов, затрагивающих интересы хозяйственных субъектов и граждан наших стран. Решить их необходимо в ближайшее время, — отметил Лукашенко.

Какие-либо детали о достигнутом консенсусе он раскрывать не стал, пообещав рассказать больше «чуть позже».

Ранее, как писал News.ru, о том, что Москва и Минск согласовали основные направления развития интеграционных процессов, объявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. Различные варианты решения ряда вопросов, по его словам, и должны были стать одной из тем встречи Путина и Лукашенко.