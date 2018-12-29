Лукашенко вылетел на переговоры в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Самолёт главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта „Минск“», — сообщает агентство БелТА.
В Москве президенты двух стран намерены продолжить разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые они уже обсуждали в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поднял вопрос о цене на газ. Однако лидеры двух стран не пришли к конкретному решению ситуации. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что по вопросу ценообразования на газ нужно определиться за период начиная с 2020 года.