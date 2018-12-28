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Лукашенко второй раз за неделю встретится с Путиным

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко

политика [ версия для печати ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. Это будет вторая по счёту поездка за неделю.

В Москве лидеры двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря сообщает пресс-служба белорусского лидера. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Во время последней встречи глав государств Путин приглашал своего коллегу на предновогодний обед. После чего в СМИ появилась информация, что лидер Белоруссии пропал. Его пресс-секретарь сказала, что это глупости, писал News.ru.


#путин #Белоруссия #лукашенко
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