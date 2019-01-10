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Лукашенко: все проблемы Белоруссии с РФ решены

Александр Лукашенко kremlin.ru

Александр Лукашенко

политика [ версия для печати ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что практически все проблемы в отношениях с РФ решены. Остался неурегулированным лишь вопрос экспорта сельхозпродукции в Россию.

«Мы с президентом Владимиром Путиным договорились, что эти позорные вопросы надо снимать, чтобы они больше никогда не стояли в повестке дня наших переговоров на высшем уровне», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко, сказанные на совещании о социально-экономическом развитии страны.

Ранее News.ru писал о том, что Лукашенко подарил Путину на Новый год сало и несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для приготовления отдельных блюд: драников, пюре или запекания в духовке. Лукашенко постоянно угощает зарубежных лидеров эксклюзивными сладостями, изготовленными по президентскому спецзаказу, и продуктами, выращенными на собственном подворье.


#Белоруссия #лукашенко
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