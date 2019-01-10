Лукашенко: вопроса об объединении с РФ нет в повестке

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Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос об объединении с Россией в повестке дня не стоит. А разговоры об этом он считает «притянутыми за уши».

«Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он назвал глупыми разговоры и об автокефалии белорусской церкви.

Ранее News.ru писал, что столица Белоруссии вошла в список городов Европы, куда лучше всего отправиться в путешествие в 2019 году. В качестве причины авторы рейтинга называют безвизовый въезд, центр с хипстерскими кафе и барами, а также Европейские игры, которые пройдут там летом.