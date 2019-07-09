https://static.news.ru/photo/7a282720-a238-11e9-b073-fa163e074e61_1024.jpg Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Переговоры президентов Белоруссии и России, которые запланированы на Валааме, не будут носить тайного характера. Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Григорием Рапотой.

Мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне её лично покажет, — цитирует ТАСС Лукашенко.

Как писал News.ru, Александр Лукашенко заявил, что российское правительство затягивает процесс переговоров по интеграции двух стран. Лукашенко призвал Рапоту взять вопрос на контроль и жёстко поставить перед российской стороной вопрос о том, что необходимо выйти на какие-то итоги и сформировать повестку для переговоров с президентом Путиным, которые пройдут 17–18 июля в Санкт-Петербурге.