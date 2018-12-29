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Лукашенко о Путине: мы никогда не сможем надоесть друг другу

Александр Лукашенко и Владимир Путин president.gov.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой России Владимиром Путиным заявил, что главы двух государств никогда не смогут надоесть друг другу.

«[Этого не случится], потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, серьезно поговорить о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире», — сказал Лукашенко.

Лидеры двух стран провели вторые за неделю переговоры в Кремле. 25 декабря они обсуждали цены на энергоресурсы. В ходе последней встречи российский лидер предложил белорусскому коллеге «сверить часы», писал News.ru.


#путин #Белоруссия #лукашенко
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