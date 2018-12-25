Лукашенко: «Хотелось бы не тащить проблемы в Новый год»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лидеру РФ Владимиру Путина «не тащить» в Новый год старые проблемы.
«Хотелось бы, чтобы мы решили эти вопросы и в Новый год не тащили старые проблемы. Это плохо, когда старые проблемы переходят в Новый год», — сказал Лукашенко.
По его словам, хотелось бы также меньше проблем, которые нужно решать.
Как ранее писал News.ru, Владимир Путин встретится с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко 25 декабря. Лукашенко приедет в Москву с рабочим визитом.