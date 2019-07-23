Про Бориса Джонсона, который в среду, 24 июля, ожидаемо станет премьер-министром Великобритании, трудно говорить спокойно. Его либо любят, либо откровенно ненавидят. Тем не менее в Москве на новость из Лондона постарались отреагировать подчёркнуто спокойно. Правда, не у всех получилось. Дело дошло до таких словосочетаний, как «кладбищенское уныние».

Когда в декабре 2017 года Джонсон (на посту руководителя британского Министерства иностранных дел) гостил в Москве, он буквально излучал любовь ко всему русскому. Даже назвал себя убеждённым русофилом.

Хочу сказать, что у меня есть предки в Америке, Германии и, конечно, здесь — в Москве. Уверен, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис. Думаю, Борисов на этом посту ещё долго не будет, — заявил он тогда на пресс-конференции после переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Впрочем, с тех пор «убеждённый русофил» неоднократно демонстрировал по отношению к России далеко не тёплые чувства. Клеймил и даже угрожал. Досталось, однако, от Джонсона не только россиянам. К примеру, как-то ему пришлось извиняться перед Папуа — Новой Гвинеей за свои слова о том, что в Лондоне привыкли к «каннибализму и убийству вожаков в стиле Папуа — Новой Гвинеи».

Борис Джонсон и Сергей Лавров Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

И всё же станет ли Джонсон что-то менять в российско-британских отношениях, которые бывший премьер Тереза Мэй опустила, мягко говоря, ниже плинтуса? Однозначного ответа от российских политиков сегодня не последовало.

При Джонсоне расставание с ЕС неизбежно. Вместе с тем усилится внутренняя нестабильность в Британии, где около 50% — против Брекзита. Во внешней политике курс страны изменится мало... Прадед Джонсона родом из Росс. империи, а сам он называет себя «убеждёнными русофилом», но Россию «любит странною любовью». По интенсивности атак на Россию он уступает разве что экс-министру обороны (Гэвину. — News.ru) Уильямсону. Контакты возможны, но заметного улучшения отношений не предвидится, — написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также считает, что с назначением Джонса на премьерский пост вряд ли отношения между Москвой и Лондоном изменятся в лучшую сторону.

Джонсон стоял у руля Форин-офиса во время беспрецедентной антироссийской кампании по делу с так называемым отравлением Скрипалей. Как глава МИД Соединённого Королевства он приложил немало усилий для развития всего этого политического спектакля и фактического сведения до уровня нуля российско-британских отношений, — цитирует Слуцкого РИА Новости.

Но ярче всего о назначении Джонсона, пожалуй, высказался глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.