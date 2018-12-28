Лондон выдал визы сотрудникам дипмиссий РФ

https://news.ru/storage/news/968d084f00dc1f55e99d40cab3dee718/f6d8dc82-125c-46cd-a71f-105b0b2be2f8_850.jpg Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-служба посольства России в Лондоне заявила, что Великобритания впервые после инцидента в Солсбери выдала на взаимной основе определенное количество виз будущим сотрудникам дипмиссий.

«Таким образом, действительно произойдет частичное восполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских дипломатов», — сообщил представитель посольства.

Ранее МИД Британии опроверг достижение с Россией договорённости по восстановлению состава дипломатических миссий. При этом посол в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что сторонам удалось достичь принципиальной договорённости постепенно восстановить численность диппредставительств начиная с января 2019 года.

20 марта из королевства были высланы 23 дипломата РФ. Такое решение британские власти приняли после начала расследования дела о покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в качестве ответных мер британские дипломаты будут высланы из РФ на родину, писал News.ru.