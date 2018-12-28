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Лондон выдал визы сотрудникам дипмиссий РФ

Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Пресс-служба посольства России в Лондоне заявила, что Великобритания впервые после инцидента в Солсбери выдала на взаимной основе определенное количество виз будущим сотрудникам дипмиссий.

«Таким образом, действительно произойдет частичное восполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских дипломатов», — сообщил представитель посольства.

Ранее МИД Британии опроверг достижение с Россией договорённости по восстановлению состава дипломатических миссий. При этом посол в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что сторонам удалось достичь принципиальной договорённости постепенно восстановить численность диппредставительств начиная с января 2019 года.

20 марта из королевства были высланы 23 дипломата РФ. Такое решение британские власти приняли после начала расследования дела о покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в качестве ответных мер британские дипломаты будут высланы из РФ на родину, писал News.ru.


#Лондон #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #МИД #дипломатия
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