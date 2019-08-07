https://static.news.ru/photo/95a15e1a-b90b-11e9-9682-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silvia Kusidlo/dpa/Global Look Press

Полиция Великобритании не смогла найти доказательств, чтобы предъявить обвинения президенту РФ по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение, — сообщает The Guardian со ссылкой на заявление замглавы Скотленд-Ярда Нила Басу.

По его словам, полицейские пытались найти реальные улики и доказательства, чтобы установить роль российского президента в отравлении Скрипалей.

Как писал News.ru, Белый дом обнародовал указ президента США Дональда Трампа, определяющий перечень ограничительных мер, под которые может попасть Россия в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Документ предусматривает запрет на выдачу займов и оказание иной финансовой помощи.