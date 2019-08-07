Полиция Великобритании не смогла найти доказательств, чтобы предъявить обвинения президенту РФ по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение, — сообщает The Guardian со ссылкой на заявление замглавы Скотленд-Ярда Нила Басу.
По его словам, полицейские пытались найти реальные улики и доказательства, чтобы установить роль российского президента в отравлении Скрипалей.
Как писал News.ru, Белый дом обнародовал указ президента США Дональда Трампа, определяющий перечень ограничительных мер, под которые может попасть Россия в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Документ предусматривает запрет на выдачу займов и оказание иной финансовой помощи.