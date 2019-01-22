Лишение РФ права голоса в ПАСЕ признали неэффективным

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Генсек Совета Европы Турбьерн Яглан

Генсек Совета Европы Турбьерн Яглан признал неэффективной мерой лишение России права голоса в Парламентской ассамблее. По его словам, это только усложнило работу самой ПАСЕ.

«Это действие создало кризис в нашей организации. Сегодня мы тратим время на его рассмотрение в то время, как в Европе есть множество правозащитных кризисных ситуаций, которые надо урегулировать», — заявил Ягланд в рамках сессии ПАСЕ.

Он также отметил необходимость разработать план, если к июню этого года РФ не возобновит выплату членских взносов в СЕ.

Ранее ПАСЕ сократила число делегатов от стран-участников в нескольких комитетах до двух человек. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что новые правила организации по формированию комитетов создали в угоду Российской Федерации. Он считает, что в ассамблее разработали специальные изменения в регламенте, которые могут открыть путь к возвращению России в организацию, писал News.ru.