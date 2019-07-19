https://static.news.ru/photo/b248818e-abfe-11e9-8b61-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maria Vashchuk/Russian Look

Мэр Львова и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой заявил о готовности уйти в отставку с поста главы партии.

По словам Садового, быть одновременно главой города и руководителем партии слишком тяжело.

Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку, — сказал политик в интервью каналу « 1+1 ».

Согласно результатам экзитпола, партия «Самопомощь» не набрала и одного процента голосов и в Раду не проходит.

Как писал News.ru ранее, на выборах в Верховную раду на 20:00 по московскому времени, пропрезидентская партия «Слуга народа» набирает порядка 44% голосов. Кроме неё, в парламент, судя по всему, проходят пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5%, согласно национальному экзитполу), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,9%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,6%) и «Голос» Святослава Вакарчука (6,3%).