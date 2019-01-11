Бурый медведь «наступает на пятки» Левченко

https://news.ru/storage/news/b2b404f6ddfbb1ed4f157f88e5300600/1098be27-8b91-4ea7-a470-860444c8c6b1_850.jpg Katrina Kochneva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатору продолжают вспоминать случай на охоте

Мало было уголовного дела, так ныне и Всероссийское общество охраны природы (ВООП) письменно обратилось к лидеру компартии Геннадию Зюганову, чтобы тот лично разобрался с последствиями медвежьей охоты своего однопартийца, губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Дело это крутится уже скоро год. Хотя, как уверяет сам губернатор, попавшие в интернет кадры, запечатлели его охоту двухгодичной давности на медведя в ноябре, то есть в разрешенное для промысла время. Да к тому же, дескать, жертвой стал бурый шатун, который создавал неудобство местному населению. И, понятное дело, глава региона не мог остаться равнодушным к просьбам своего электората. И косолапого экстремиста, который, дескать, мог принести множество бед, уничтожили из соображений высшего гуманизма.

Помните, что говорил герой «Обыкновенного чуда» Шварца? «Убивать медведей — это все равно, как убивать детей!» Другое дело, что у нас исторически считалось верхом молодечества одолеть топтыгина с помощью рогатины и ножа. Но вот с рогатиной на бурого ныне никто не ходит. У вип-охотников лучшие карабины. Своры собак и местная прислуга.

И тут в интернете действительно появился ролик, на котором губернатор стреляет в берлогу, откуда потом на веревках вытаскивают тушу медведя. Главу области тут же обвинили в нарушении законодательства. Дошло даже до думского протеста из комитета по природным ресурсам и экологии, а потом и до прокуратуры с её персональной проверкой. И как бы Левченко не оправдывался, как бы не ссылался на объективные обстоятельства, та роковая охота все ещё будоражит возмущённый разум защитников природы. Вот и ВООП решило давить на охотника по партийной линии. Как в старые добрые времена. vk.com/sergey_levchenko_irkutsk Сергей Левченко

Правда, есть один смущающий нюанс во всей этой истории. Представляется немаловажным то, что до недавних сентябрьских губернаторских выборов Левченко оставался единственным губернатором, избранным за последние годы вопреки воле кремлевской администрации. Именно он во втором туре одолел кандидата от «Единой России», а потому к его проделкам интерес особый. Все его действия рассматриваются под увеличительным стеклом. А тут такой эмоциональный эпизод, выдающий жестокость и безнаказанность местного властителя.

Конечно, всякая «барская» охота нынешнего начальства производит не самое приятное впечатление. Между тем, информация об охоте высокопоставленных сановников на краснокнижных животных время от время взрывает общественный мозг от возмущения.

Так, в своё время после гибели на Алтае представителя президента в Госдуме Александра Косопкина выяснилось, что он с вертолёта собирался бить горных архаров, охота на которые категорически запрещена. Неясны были обстоятельства охоты в межсезонье и погибшего в аварии заместителя генерального прокурора Саака Карапетяна. Но большого шума о вреде для природы по этим случаем не поднимали. Того же Косопкина похоронили со всеми почестями.

Тут же на память пришёл скандал с медвежьей охотой Виктора Черномырдина, который уже не был популярным премьером, а потому после его охоты в Ярославской области, прогрессивная общественность с возмущением обсуждала его убийство двух медвежат. Напрасно Виктор Степанович публично перед телекамерами настаивал, что эти медвежата уже были под сто килограммов, а не невинными малышами. Вердикт общественности был жесток. Явно не джентльменский поступок для солидного охотника да ещё и с охраной. Но также об открытии уголовного дела речи не было. А уж о массовом убийстве в Завидово Борисом Ельциным десятков кабанов подробно писал его охранник Коржаков.

Так что, Левченко надо помнить старую истину, что в России оппозиционер должен быть святее Папы Римского. И меньше надо охотиться на медведя, изображённого, к слову, на партийном гербе правящей партии.