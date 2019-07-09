Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговор на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ был полезным. Однако некоторые страны, по его словам, высказывали обвинения в адрес России.

Разговор в целом получился полезным, хотя некоторые наши коллеги по-прежнему заточены только на то, что заученно повторяют осуждения в адрес России: «агрессия», «оккупация» и так далее, — сказал Лавров. Но...