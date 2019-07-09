Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко виновен в конфликте в Донбассе, так как он не соблюдал Минские договорённости.
Мы желаем новому президенту поскорее избавиться от наследия режима Порошенко, — сказал Лавров.
Он отметил, что нынешнее руководство Украины пока даёт противоречивые заявления по поводу Донбасса.
Они говорят, что будут выполнять полностью Минские договорённости, с другой стороны, что не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском, — отметил политик.
Министр подчеркнул, что конфликтующие стороны должны обязательно сесть за «стол переговоров», а также начать выполнять условия Минского договора, передаёт
Как ранее писал News.ru, Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Минске саммита с участием представителей России, Украины и США.