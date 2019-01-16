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Лавров заявил о непозволительном обращении с Россией

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Обращение с Россией как со страной, которая всем должна, непозволительно, заявил глава МИДа Сергей Лавров.

По его словам, некоторые государства считают, что при этом никто ничего не должен российской стороне.

«Давайте сотрудничать, давайте работать на основе равноправия», — предложил он.

Лавров отметил, что непозволительное отношение к России проявляли «некоторые западные коллеги».

Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел РФ выразил надежду, что будущий президент Украины будет адекватным и готовым вести мирные переговоры. Лавров выразил обеспокоенность уровнем роста русофобии, которая стала частью государственной политики Украины.


#россия #лавров #МИД #Запад #политика
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