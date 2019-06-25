https://static.news.ru/photo/8dbee182-9731-11e9-a6ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об опасениях Москвы по поводу того, что Соединённые Штаты пытаются не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией.

…а эта нормализация наблюдалась в последние годы со всей очевидностью, — сказал дипломат.

Он также отметил, что за несколько дней до ситуации в грузинском парламенте в Тбилиси приезжал глава фонда имени Джо Байдена и публично призывал «не увлекаться развитием отношений с РФ».

Акции протеста перед зданием парламента в грузинской столице возникли 20 июня из-за проходящей там Межпарламентской ассамблеи православия. Протестующих с главной улицы — проспекта Руставели — полицейские разгоняли слезоточивым газом, резиновыми пулями и водомётами. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Как ранее писал News.ru, депутат Госдумы Александр Шерин поприветствовал идею бизнесмена Шалвы Алавердашвили организовать бесплатные автобусные рейсы из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона для российских туристов в Грузию.