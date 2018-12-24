Лавров: США используют Россию в борьбе с Китаем

https://news.ru/storage/news/2a3a438de10e1c676e6d214469178b9b/f9891009-1521-4014-a0aa-4be1b49ada05_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США не смогут сделать из России инструмент для обслуживания своих интересов.

«Нас демонизируют, чтобы держать в дисциплине Европу и крепить евроатлантическую связку. Или, например, сейчас всерьез обсуждают, как использовать Россию против Китая в свою пользу», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия готова действовать по отношению к Америке таким же образом. Он отметил, что потенциал двустороннего взаимодействия стран огромен, но многие десятилетия остаётся нереализованным.

Как ранее писал News.ru, вывод войск Соединённых Штатов из Сирии — это подарок Кремлю на Рождество, считает глава либеральной фракции в Европарламенте Ги Верхофстадт. Владимир Путин, по его мнению, останется доволен итогами 2018 года.