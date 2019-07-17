https://static.news.ru/photo/92e895ca-a881-11e9-8686-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Соединённые Штаты Америки хотят привлечь запрещённую в России террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» к политическому процессу в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, подобные шаги являются «миной замедленного действия».

У нас есть основания полагать, что политика США отражает желание сохранить «Джебхат ан-Нусру», перевести её из террористической структуры де-факто в процесс политического урегулирования, сделать её одним из участников этого процесса, — цитирует руководителя ведомства ТАСС .

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) планирует реорганизовать свои ячейки в Ираке. Формирующуюся на уровне провинций сеть укрепляют боевики, прибывающие в республику из Сирии, заявил постпред Индонезии при ООН Диан Трианшаха Джани.

Кроме того, дипломат подчеркнул сохранение активности радикалов «Аль-Каиды» ( движение запрещено в РФ). Он пояснил, что группировка может окрепнуть за счёт беглых экстремистов и попытаться совершить собственные крупные атаки, писал News.ru.