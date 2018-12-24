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Лавров скептически отнёсся к «уходу» США из Сирии

Anas ALkharboutli/dpa/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решить проблему незаконного присутствия США в Сирии будет непросто.

«Решить проблему незаконного вооружённого присутствия США на сирийской территории будет непросто», — заявил Лавров в интервью МИА «Россия сегодня».

По его словам, никаких оснований для военного присутствия США в Заевфратье и на юге Сирии не существует. А Вашингтон постоянно выдвигает новые условия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность САР.

«Посмотрим, во что выльется объявленный Президентом Трампом „уход“ США из Сирии», — отметил Лавров.

Ранее News.ru писал, что США не смогут сделать из России инструмент для обслуживания своих интересов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия готова действовать по отношению к Америке таким же образом. Он отметил, что потенциал двустороннего взаимодействия стран огромен, но многие десятилетия остаётся нереализованным.


#сша #сирия #СергейЛавров
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