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Лавров: Россия ждёт адекватного президента Украины

Сергей Лавров Сергей Булкин/News.ru

Сергей Лавров

политика [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров надеется, что будущий президент Украины будет адекватным и готовым вести мирные переговоры.

По мнению Лаврова, «в Киеве рано или поздно к власти придут люди с ответственным восприятием реальности».

Лавров выразил обеспокоенность уровнем роста русофобии, которая стала частью государственной политики Украины.

«Нынешняя киевская власть руководствуется не столько интересами страны, сколько собственными амбициями, а также „рекомендациями“, а порой — прямыми указаниями из других столиц», — добавил Лавров.

При этом он отказался комментировать кандидатов на пост президента Украины.

Глава МИД РФ отметил, что Российская Федерация не собирается «свёртывать отношения с Киевом» и выступает за сохранение многоплановых связей и контактов, информирует «Свободная пресса».

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал имя возможного победителя грядущих президентских выборов. Он подчеркнул, что у Юлии Тимошенко были бы шансы на победу, если бы выборы проходили в настоящий момент. При этом он уточнил, что не знает, что будет во время президентских выборов 31 марта 2019 года, писал News.ru.


#украина #выборы #МИД #петрпорошенко #СергейЛавров
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