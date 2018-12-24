Лавров: Россия ждёт адекватного президента Украины

https://news.ru/storage/news/9c34ac2fc232b02c42456b9854f085ae/d62fd940-4067-4362-9d2d-3ca78b6fd6dd_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров надеется, что будущий президент Украины будет адекватным и готовым вести мирные переговоры.

По мнению Лаврова, «в Киеве рано или поздно к власти придут люди с ответственным восприятием реальности».

Лавров выразил обеспокоенность уровнем роста русофобии, которая стала частью государственной политики Украины.

«Нынешняя киевская власть руководствуется не столько интересами страны, сколько собственными амбициями, а также „рекомендациями“, а порой — прямыми указаниями из других столиц», — добавил Лавров.

При этом он отказался комментировать кандидатов на пост президента Украины.

Глава МИД РФ отметил, что Российская Федерация не собирается «свёртывать отношения с Киевом» и выступает за сохранение многоплановых связей и контактов, информирует «Свободная пресса».

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал имя возможного победителя грядущих президентских выборов. Он подчеркнул, что у Юлии Тимошенко были бы шансы на победу, если бы выборы проходили в настоящий момент. При этом он уточнил, что не знает, что будет во время президентских выборов 31 марта 2019 года, писал News.ru.