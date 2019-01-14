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Лавров: Россия и Япония могут перейти на безвизовый режим

Сергей Лавров Сергей Булкин/News.ru

Сергей Лавров

политика [ версия для печати ]

Кремль считает, что переход России и Японии на безвизовый режим — вполне реальная перспектива. Серьёзные препятствия для подобных соглашений отсутствуют, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат сделал заявление во время первого раунда переговоров между Москвой и Токио по проблеме заключения мирного договора, пишет ТАСС.

«Это наша глобальна цель. Мы считаем, что нет никаких причин, почему Россия и Япония не могут перейти на безвизовый режим, начиная, например, с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо», — рассказал руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее News.ru сообщал об условии подписания документа между Москвой и Токио. РФ требует, чтобы японская сторона признала в полном объёме итоги Второй мировой войны.


#москва #россия #лавров #ЯПОНИЯ
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