Лавров: Россия хочет сохранить Украину

Кремль рискует потерять всю Украину, если официально признает суверенитет самопровозглашённых ЛНР и ДНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Москва хочет сохранить соседнее государство нейтральным и благополучным для всех его жителей, пишет «Свободная пресса». Дипломат также назвал правящий в Киеве режим «нацистским и неонацистским», против которого воюют граждане Украины, проживающие в Донбассе.
Ранее News.ru сообщал о возможной провокации со стороны ВСУ в районе Керченского пролива. По мнению Лаврова, вооружённую акцию соседнее государство собирается провести в конце 2018 года.