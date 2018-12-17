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Лавров: Россия хочет сохранить Украину

Сергей Лавров MFA Russia/Flickr.com/Global Look Press

Сергей Лавров

политика [ версия для печати ]

Кремль рискует потерять всю Украину, если официально признает суверенитет самопровозглашённых ЛНР и ДНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Москва хочет сохранить соседнее государство нейтральным и благополучным для всех его жителей, пишет «Свободная пресса». Дипломат также назвал правящий в Киеве режим «нацистским и неонацистским», против которого воюют граждане Украины, проживающие в Донбассе.

Ранее News.ru сообщал о возможной провокации со стороны ВСУ в районе Керченского пролива. По мнению Лаврова, вооружённую акцию соседнее государство собирается провести в конце 2018 года.


#москва #лавров #ДНР #лнр
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