Лавров: Россия хочет сохранить Украину

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Сергей Лавров

Кремль рискует потерять всю Украину, если официально признает суверенитет самопровозглашённых ЛНР и ДНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Москва хочет сохранить соседнее государство нейтральным и благополучным для всех его жителей, пишет «Свободная пресса». Дипломат также назвал правящий в Киеве режим «нацистским и неонацистским», против которого воюют граждане Украины, проживающие в Донбассе.

Ранее News.ru сообщал о возможной провокации со стороны ВСУ в районе Керченского пролива. По мнению Лаврова, вооружённую акцию соседнее государство собирается провести в конце 2018 года.