USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,289 $   Brent60.25 $ Bitcoin3,628.40 $
МОСКВА-7°C13:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Лавров: РФ снова пустит американцев к Уилану

Сергей Лавров Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лавров

политика [ версия для печати ]

Кремль одобрит новый запрос посольства Соединённых Штатов на посещение Пола Уилана, задержанного по подозрению в шпионаже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат добавил, что арест обвиняемого не связан с возможным обменом гражданина США на россиян, сообщил корреспондент News.ru.

«Мы никогда такими вещами не занимаемся, он был задержан с поличным», — добавил руководитель внешнеполитического ведомства.

Пол Уилан имеет паспорта США, Ирландии, Великобритании и Канады. Его поймали сотрудники ФСБ 28 декабря 2018 года. Операцию провели в Москве. У фигуранта нашли флешку с засекреченными данными — перечнем сотрудников одной из российских структур.

Ранее News.ru сообщал, что Уилан попросил выпустить его под залог. Предполагаемый шпион написал апелляционную жалобу на содержание под стражей. Его заявление зарегистрировали в Лефортовском суде Москвы.


#лавров #МИД #СергейЛавров #ПолУилан
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
в мире 20:10, 11 января 2019
ОНК: Пол Уилан переведён в новую двухместную камеру
в мире 18:07, 11 января 2019
Американские дипломаты планируют посетить Пола Уилана
политика 13:10, 11 января 2019
Обвинения в шпионаже в адрес Пола Уилана подтверждены
политика 15:50, 10 января 2019
Пол Уилан попросил суд отпустить его под залог
политика 19:16, 7 января 2019
Дипломаты разных стран надеются на встречу с Уиланом в РФ
Лента новостей
спорт 13:28
Шарапова проедется по России
в мире 13:22
Украинцы квасили капусту в украденных мусорных баках
общество 13:22
Суд приговорил экс-начальника колонии где сидел Дадин
спорт 13:18
«Челси» дважды разорится на футболисте «Зенита»
общество 13:18
Художницу из Петербурга обвинили в педофилии
Другие новости
политика 13:00
Почему за российских чиновников бывает стыдно
Может ли измениться общественная оценка чиновничьего аппарата
политика 12:56
Лавров заявил о непозволительном обращении с Россией
политика 10:49
Президент Сербии: я всегда советуюсь с Владимиром Путиным
политика 08:55
Партийную «чистку» начнёт в июне Минюст
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top