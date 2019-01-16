Лавров: РФ снова пустит американцев к Уилану

Кремль одобрит новый запрос посольства Соединённых Штатов на посещение Пола Уилана, задержанного по подозрению в шпионаже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Дипломат добавил, что арест обвиняемого не связан с возможным обменом гражданина США на россиян, сообщил корреспондент News.ru.
«Мы никогда такими вещами не занимаемся, он был задержан с поличным», — добавил руководитель внешнеполитического ведомства.
Пол Уилан имеет паспорта США, Ирландии, Великобритании и Канады. Его поймали сотрудники ФСБ 28 декабря 2018 года. Операцию провели в Москве. У фигуранта нашли флешку с засекреченными данными — перечнем сотрудников одной из российских структур.
Ранее News.ru сообщал, что Уилан попросил выпустить его под залог. Предполагаемый шпион написал апелляционную жалобу на содержание под стражей. Его заявление зарегистрировали в Лефортовском суде Москвы.