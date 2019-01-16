Лавров: РФ снова пустит американцев к Уилану

https://news.ru/storage/news/c1c527edb9c41347ce5480e4c05330d6/e7f3f33e-2187-4e21-ac13-049680b44531_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лавров

Кремль одобрит новый запрос посольства Соединённых Штатов на посещение Пола Уилана, задержанного по подозрению в шпионаже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат добавил, что арест обвиняемого не связан с возможным обменом гражданина США на россиян, сообщил корреспондент News.ru.

«Мы никогда такими вещами не занимаемся, он был задержан с поличным», — добавил руководитель внешнеполитического ведомства.

Пол Уилан имеет паспорта США, Ирландии, Великобритании и Канады. Его поймали сотрудники ФСБ 28 декабря 2018 года. Операцию провели в Москве. У фигуранта нашли флешку с засекреченными данными — перечнем сотрудников одной из российских структур.

Ранее News.ru сообщал, что Уилан попросил выпустить его под залог. Предполагаемый шпион написал апелляционную жалобу на содержание под стражей. Его заявление зарегистрировали в Лефортовском суде Москвы.