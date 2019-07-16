https://static.news.ru/photo/1d6c4806-a826-11e9-bed3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что авиасообщение с Грузией может быть возобновлено при отсутствии опасности для россиян.

Политик отметил, что российская сторона ждёт от Тбилиси понимания опасности и ущербности «антироссийской истерии» и надеется, что грузинские власти смогут стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. После исполнения этих условий возможен разговор о снятии запрета на полёты - цитируют Лаврова « Аргументы и Факты ».

Как писал News.ru ранее, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в том, что поток российских туристов, который спал после запрета на авиасообщение между Москвой и Тбилиси, будет возобновлён в прежнем объёме. Она заявила, что «не стоит всё принимать всерьёз».