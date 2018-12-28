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Лавров прокомментировал вывод сил США из Сирии

U.S. Department of Defense Current Photos/flickr.com

политика [ версия для печати ]

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал решение Соединённых Штатов Америки вывести свои войска из Сирийской Арабской Республики (САР).

«Надо дождаться, когда за словами последуют дела. Американцы далеко не всегда делают то, что обещают», — передаёт слова Лаврова RT.

По его словам, подобная ситуация была в Ат-Танфе, откуда США обещали уйти, но позже Вашингтон передумал, сообщает New Inform.

Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп принял решение о выводе своих войск из Сирии благодаря Турции, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. По его словам, именно действия Анкары стали главным фактором для США. Эрдоган заявлял, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG), если США не выведут их оттуда.


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