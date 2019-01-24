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Лавров прокомментировал ситуацию в Венесуэле

Rayner Pena/dpa/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Глава МИД России Сергей Лавров назвал события в Венесуэле «грубейшим вмешательством» во внутренние дела суверенного государства. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Алжира Абделькадером Месахелем.

«Имеет место очередное грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — сказал Лавров.

Глава российского ведомства также отметил, что ранее предпринимались попытки по отстранению Николаса Мадуро от власти, «в том числе путем его физической ликвидации».

23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его кандидатуру поддержали США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика и Франция. При этом Российская Федерация признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как писал News.ru, Министерство иностранных дел России поддержало действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, Москва не намерена сворачивать сотрудничество с Каракасом. А глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что Россия не будет выступать с инициативой рассмотрения вопроса по ситуации в Венесуэле в Совете Безопасности ООН, пока не получит соответствующей просьбы со стороны венесуэльских властей.


#россия #венесуэла #МИД #СергейЛавров
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