Лавров оригинально вышел из курьёзной ситуации

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров попал в курьёзную ситуацию из-за журналистов, протянувших слишком близко к нему микрофон в ходе встречи с главой МИД Алжира Абделькадером Мессахелем.
Забавный инцидент попал на видео, опубликованное RT. На кадрах хорошо видно, что один из звукооператоров протягивает штангу с микрофоном к российскому министру. В этот момент Лавров не растерялся, а «поздоровался» с назойливой аппаратурой, схватив технику рукой. После этого микрофон резко исчез из кадра.
При этом ситуация вызвала волну смеха в зале.
24 января Сергей Лавров отправился в тур по странам Северной Африки, совершив первую остановку в Алжире. Далее он направится в Марокко и Тунис.
Ранее News.ru писал о том, что МИД РФ сообщил о телефонном разговоре министра иностранных дел Сергея Лаврова с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом. Стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки с акцентом на положение дел в Сирии.