Лавров: политика США разрушительна

https://news.ru/storage/news/eb5f1521f990758777a8ec83b18157f5/8626e731-def9-4ea1-aa1f-39af476acb48_850.jpg Boris Vergara/Global Look Press

Николас Мадуро

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал политику США разрушительной «не только в отношении Венесуэлы, но и в отношении целого ряда стран». По мнению главы МИД РФ, Соединённые штаты открыто призывают к государственному перевороту в Боливарианской Республике.

«Считаем подобное поведение недопустимым, подрывающим принципы Устава ООН, нормы межгосударственного общения, и мы с этих позиций будем выступать в Совете Безопасности», — сказал Лавров на пресс-конференции в Марокко.

Ранее глава МИД РФ заявил о грубейшем вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. Ситуацию в республике он прокомментировал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Алжира Абделькадером Месахелем, в четверг 24 января. Глава российского ведомства также отметил, что ранее предпринимались попытки по отстранению Николаса Мадуро от власти, «в том числе путём его физической ликвидации», писал News.ru

Бюро по консульским делам Госдепартамента США призвало американских граждан, находящихся в Венесуэле, покинуть страну в связи с резким обострением в ней внутриполитического кризиса. Ведомство посоветовало американцам улететь коммерческими рейсами авиакомпаний, «пока они ещё доступны». Кроме того, в Госдепе предложили найти безопасное место тем гражданам США, которые решили не покидать Венесуэлу.