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Лавров обсудит с главой МИД Японии мирный договор

Сергей Лавров MFA Russia/Global Look Press

Сергей Лавров

политика [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведёт переговоры с главой МИД Японии Таро Коно. Их встреча состоится 14 января. 

Это будет первый раунд двусторонних отношений по мирному договору между Россией и Японией, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал News.ru, Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией. По мнению помощника японского премьер-министра Синдзо Абэ, «японо-американский союз должен стать эффективным противодействием Китаю».

В середине ноября премьер-министр Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о желании ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.


#курилы #россия #лавров #ЯПОНИЯ #МИД
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