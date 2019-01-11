Лавров обсудит с главой МИД Японии мирный договор

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведёт переговоры с главой МИД Японии Таро Коно. Их встреча состоится 14 января.
Это будет первый раунд двусторонних отношений по мирному договору между Россией и Японией, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщал News.ru, Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией. По мнению помощника японского премьер-министра Синдзо Абэ, «японо-американский союз должен стать эффективным противодействием Китаю».
В середине ноября премьер-министр Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о желании ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.