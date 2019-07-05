https://static.news.ru/photo/d13c8378-9f43-11e9-ae59-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпосланник главы ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и на северо-востоке республики. По словам дипломатов, необходимо помочь стране восстановиться после военного конфликта.

Кроме того, стороны уверены, что возвращающиеся в государство беженцы и перемещённые лица нуждаются в надлежащих условиях проживания, говорится в сообщении на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Была предметно рассмотрена текущая ситуация «на земле» в Сирии в свете всплеска террористической активности в Идлибе и сохранения напряжённости на северо-востоке страны. В этой связи была подчёркнута важность достижения прочной стабилизации в Сирии и вокруг неё на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны, — передаёт ведомство.

В МИД добавили, что Лавров и Педерсен подробно обговорили положение дел в политическом процессе с акцентом на завершение формирования и запуск конституционного комитета САР.

Ранее News.ru сообщал, что министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева посетит РФ по приглашению своего российского коллеги. По словам Лаврова, дата визита дипломата уже согласована. Она приедет в Москву в октябре текущего года.