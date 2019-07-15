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Парламентарии Грузии ещё не раз посетят Россию для обсуждения вопросов разрешения кризиса в двусторонних отношениях. Об этом заявил депутат грузинского парламента от фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломия.

Мы ещё не раз встретимся, не раз поговорим на разные темы. Давайте просто подождём. Нужно время, чтобы всё это разрешилось, — цитирует Ломию РИА Новости. Как писал News.ru, ранее грузинский...