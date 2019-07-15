https://static.news.ru/photo/5fa78756-a71a-11e9-bb65-fa163e074e61_1024.jpgСергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с дипломатами Евросоюза ситуацию на Украине, ядерную сделку с Ираном, а также сотрудничество Кремля и ЕС.
Лавров призвал ЕС активно содействовать полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, а также в сфере соблюдения прав национальных меньшинств, — говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.
Кроме того, дипломат «поделился оценками положения на севере Африки, вокруг Ливии».
Ранее News.ru сообщал, что Государственный департамент США выступил против изменения форматов переговоров по Украине. По мнению представителя ведомства, нововведения не повлияют на ситуацию и не устранят препятствие в реализации Минских соглашений.