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Лавров назвал условие для мирного договора с Японией

Сергей Лавров МИД России/flickr.com

Сергей Лавров

политика [ версия для печати ]

Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объёме для продвижения в вопросе мирного договора с Россией, заявил глава МИДа Сергей Лавров по итогам российско-японских переговоров в Москве.

«Мы сегодня подтвердили нашу готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южно-Курильской гряды», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, это является базовой позицией РФ.

Ранее News.ru сообщал о визите 12 января 2019-го министра иностранных дел Японии Таро Коно в российскую столицу для беседы с Лавровым. Основная тема дискуссий была прежней — заключение между государствами мирного договора.


#лавров #ЯПОНИЯ
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