https://static.news.ru/photo/0ab3d67c-a248-11e9-80ad-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговор на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ был полезным. Однако некоторые страны, по его словам, высказывали обвинения в адрес России.

Разговор в целом получился полезным, хотя некоторые наши коллеги по-прежнему заточены только на то, что заученно повторяют осуждения в адрес России: «агрессия», «оккупация» и так далее, — сказал Лавров.

Но большинство, как отметил министр, пыталось использовать встречу для поиска путей выхода из кризисных условий.

Как ранее писал News.ru, Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Минске саммита с участием представителей России, Украины и США.