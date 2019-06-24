https://static.news.ru/photo/37b9c0b2-9660-11e9-a8be-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на скорое преодоление кризиса в Совете Европы. Об этом он заявил на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций 24 июня.

Взаимодействие России с Советом Европы ориентировано на активный диалог с гражданским обществом. Надеюсь, что спровоцированный русофобски настроенным меньшинством кризис будет окончательно преодолён на основе возвращения к принципам устава этой организации, который требует обеспечения равных прав для делегаций всех стран, входящих в Совет Европы, — цитирует главу МИДа ТАСС .

Ранее News.ru писал, что руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17 направило в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) письмо, где выразило обеспокоенность планами возвращения России в организацию. Фонд, основанный для помощи родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 над Донбассом, призывает выдвинуть России ряд условий. В том числе потребовать гарантированного сотрудничества со следствием по катастрофе. Вопрос о возвращении российской делегации к полноценной работе в ПАСЕ будет рассматриваться 24 июня.