Российский министр иностранных дел Сергей Лавров может встретиться со своим американским коллегой Майклом Помпео в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.
Он пояснил, что главы внешнеполитических ведомств могут провести переговоры «на полях» международных мероприятий. В частности, в ходе министерской сессии Генассамблеи ООН, которая должна состояться в сентябре, передаёт
Ранее News.ru писал, что Лавров встречался с Помпео в мае в Сочи. Переговоры продолжались в течение трёх часов. Министры обсудили российско-американские отношения и ряд вопросов из международной повестки.