https://static.news.ru/photo/875ea3f6-9e5a-11e9-bae0-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров может встретиться со своим американским коллегой Майклом Помпео в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Он пояснил, что главы внешнеполитических ведомств могут провести переговоры «на полях» международных мероприятий. В частности, в ходе министерской сессии Генассамблеи ООН, которая должна состояться в сентябре, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Лавров встречался с Помпео в мае в Сочи. Переговоры продолжались в течение трёх часов. Министры обсудили российско-американские отношения и ряд вопросов из международной повестки.