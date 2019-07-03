Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф бен Ахмед аль-Осаимин во время переговоров в Москве выразили обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Персидском заливе и заявили о необходимости проявления сдержанности.
Они обсудили ряд приоритетных региональных и международных проблем.
Подтверждена приверженность сторон достижению урегулирования палестинской проблемы на имеющейся международно-правовой базе. Выражена обеспокоенность обострением обстановки в Персидском заливе, подчёркнута необходимость проявления сдержанности, недопустимость эскалации напряжённости. Обсуждено содействие России и ОИС международным усилиям по урегулированию конфликтов в мусульманских государствах, — говорится в сообщении российского МИДа.
На встрече Сергей Лавров и Юсеф бен Ахмед аль-Осаимин также поговорили о ходе двустороннего сотрудничества в различных областях.
Ранее News.ru сообщал, что 5 июля глава МИД РФ встретится в Москве со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.