https://static.news.ru/photo/89154148-9d77-11e9-9590-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал намерение США навсегда оставить беженцев из Палестины в странах их пребывания в рамках так называемой «сделки века». По словам дипломата, эта инициатива противоречит резолюциям Совета безопасности ООН.

Он пояснил, что предполагается выделение $50 млрд, половина из которых пойдёт Палестине, а другая половина — в инфраструктуру тех стран, где расположены беженцы.

Если это нацелено на то, чтобы эти беженцы оставались там навсегда и для этого соответствующие страны получат определенные финансовые вливания, то уже одно это противоречит решениям Совета Безопасности ООН, — приводит слова Лаврова РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Лавров сообщил, что Россия и Египет озабочены стремлением США продвигать келейные идеи по палестино-израильскому урегулированию. Эти идеи, по его мнению, подразумевают отказ от принципа двугосударственного решения палестинской проблемы, отход от международно-правовой базы, включая резолюции ООН, мадридские принципы и арабскую мирную инициативу.