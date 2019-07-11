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МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразил протест в связи с планами РФ устроить в честь освобождения Риги от фашистов салют.

Латвия осуждает попытки оправдания Россией преступления, совершённые Сталиным и Гитлером.

Особенно циничной является организация в Москве салютов в честь «освобождения» столиц Балтийских государств в 80-ю годовщину заключения пакта, — заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Посольство РФ в Латвии, в свою очередь, выразило недоумение в связи с такой реакцией страны.

Считаем своим долгом почтить память и подвиг советских солдат, в том числе латышей, которые освободили мир от «коричневой чумы», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Как ранее писал News.ru, решение России устроить салют в честь 75 лет со дня освобождения Таллина от немецко-фашистских солдат эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвал «провокационным шагом».